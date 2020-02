Duizenden Nederlanders via telefoon bespioneerd door (ex-)partner

Duizenden Nederlanders worden digitaal bespioneerd door hun (ex-)partner. Hun telefoons zijn geïnfecteerd met zogenoemde stalkerware. Dat is een vorm van kwaadaardige software waarmee partners bijvoorbeeld kunnen meelezen met WhatsApp-gesprekken en foto's kunnen bekijken.

RTL Nieuws vroeg bij vijftien antivirusbedrijven cijfers op over het aantal stalkerware-infecties in Nederland. Waren er in 2018 een paar honderd infecties, in 2019 steeg het aantal naar meer dan 6500. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal veel hoger, omdat lang niet iedereen een antivirusprogramma op de telefoon laat draaien.

Er zijn tientallen bedrijven die stalkerware verkopen, compleet met handleiding waarin wordt uitgelegd hoe je een telefoon hackt. Sommige bedrijven prijzen het aan als een manier voor ouders om hun kind in de gaten te houden. Diezelfde bedrijven schrijven echter op hun website dat meelezen met gesprekken op datingapps een optie is.

Toegang tot telefoon en camera

In de meeste gevallen wordt software geïnstalleerd als de partner fysiek toegang heeft tot de telefoon. Het gaat dan om een app die op de achtergrond draait en data doorstuurt. De app is niet te zien in het app-overzicht.

Stalkerware is zowel voor iPhones als Android-telefoons beschikbaar. Via een verbinding met de computer kunnen telefoons ook gekraakt worden. Stalkerware kan daardoor meer geavanceerde functies krijgen. Zo kan de partner de camera op afstand inschakelen en kan de app zichzelf verwijderen als ontdekking dreigt.

Experts zeggen tegen RTL Nieuws dat ze zich zorgen maken over de opkomst van dit type malware. Omdat handleidingen makkelijk en goedkoop te krijgen zijn, wordt de drempel om telefoons te hacken erg laag.