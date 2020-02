Meer sparen en aflossen heeft voor Nederland geen zin, vindt Wiebes

Het heeft weinig zin om de staatsschuld nog verder af te lossen. Het is beter om het overheidsgeld dat overblijft in de economie te steken. Dat zegt minister Wiebes van Economische Zaken in reactie op de cijfers over de economische groei.

De afgelopen jaren bleef er onderaan de streep geld over op de begroting. Over de eerste negen maanden van afgelopen jaar was het positieve saldo ruim 14 miljard euro. In vijf jaar tijd is 60 miljard euro op de staatsschuld afgelost.

"Dat is een miljard per maand", zegt Wiebes. "De staatsschuld staat er bijzonder goed voor, daar mogen we trots op zijn. We hebben de afgelopen jaren heel erg veel afgelost, dat hoeven we niet meer in die mate te doen. Verder sparen heeft voor Nederland niet zoveel zin. Je kunt het stoppen in activiteiten die de economie op gang helpen."

Boze kinderen

De economische groei in Nederland vertraagt. Afgelopen jaar groeide de economie met 1,7 procent, de laagste groei in vijf jaar. Voor 2020 wordt een groei verwacht van iets meer dan 1 procent. Om te voorkomen dat de groei de komende jaren verder terugzakt, moet er volgens Wiebes worden ingegrepen.

"De groeicijfers voor de komende twintig jaar zijn niet heel hoog", zegt Wiebes. "Tegelijkertijd zijn er enorm stijgende kosten van de oudedagsvoorziening, de zorg en allerlei andere dingen. Als we willen dat mensen de komende 20 jaar gaan merken dat het beter gaat, moeten we echt in actie komen. Anders kijken onze kinderen ons over 20 jaar best boos aan."

In de begroting voor dit jaar is al afgesproken dat voor één keer het begrotingsoverschot niet volledig wordt gebruikt om de staatsschuld te verminderen. Daar kwam kritiek op van de Raad van State. "Een eenmalige maatregel", zei minister Hoekstra van Financiën afgelopen jaar. De plannen voor 2021 worden de komende maanden opgesteld. Een van de voornemens is de oprichting van een investeringsfonds waar tientallen miljarden in moeten komen.

Eenmalige investeringen

ING-hoofdeconoom Marieke Blom vindt het verstandig als het kabinet meer investeringen doet die de economische groei kunnen aanzwengelen. De staatsschuld is volgens haar nu op een veilig niveau.

"We hebben de komende jaren de uitdaging om de groei op niveau te houden", zegt Blom. "Het is niet vanzelfsprekend dat het groeitempo aanhoudt. De overheid kan een actieve rol spelen."

De overheid zou vooral geld moeten steken in eenmalige zaken die op termijn groei kunnen opleveren. "Des te minder last heb je in de toekomst van die uitgaven als het minder gaat", aldus Blom.