Opknapbeurt Big Ben drie keer duurder dan begroot

De restauratie van de Big Ben in Londen lijkt veel meer geld te gaan kosten dan aanvankelijk begroot. Voor het opknappen van de Elizabeth Tower, waar de beroemde klok in hangt, was omgerekend 35 miljoen euro uitgetrokken. De kosten zijn nu bijna verdrievoudigd, naar 95 miljoen euro.

Volgens het Britse parlement kost de restauratie zoveel meer omdat bommen uit de Tweede Wereldoorlog meer schade hebben aangericht dan gedacht. Bouwvakkers en restaurateurs hebben de beschadigingen nu voor het eerst van dichtbij kunnen bekijken. "De volledige omvang van de schade was op voorhand niet goed in te schatten", zegt directeur-generaal Ian Ailes van het Lagerhuis.

Ook de wijzerplaten van de klok, die voorzien zijn van glas, zijn beschadigd. Daarnaast is er asbest en giftige verf gevonden in de toren.

Het is niet de eerste keer dat de kosten van de restauratie oplopen. Bij de start van het project werd al bekend dat de kosten twee keer zo hoog zouden zijn als eerder werd ingeschat.

Brexit-moment

De restauratie van de 177 jaar oude Big Ben begon in 2017. Tijdens de opknapbeurt luidt de klok niet, om gehoorschade bij de bouwvakkers te voorkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de dodenherdenking en Oud en Nieuw, als er niemand aan het werk is.

Premier Boris Johnson en veel brexiteers wilden dat de klok ook zou luiden tijdens het brexit-moment in de nacht van 31 januari op 1 februari. Er werd een inzamelingsactie gestart om dat mogelijk te maken, maar het luiden van de klokken bleek te kostbaar.

De restauratie van de Big Ben moet volgend jaar klaar zijn.