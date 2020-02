Drijvend drugslab Moerdijk: 5 jaar cel geëist tegen Mexicanen

Tegen drie Mexicanen is vijf jaar celstraf geëist voor het maken van crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. De schipper gaat als het aan het Openbaar Ministerie ligt vier jaar de gevangenis in, meldt Omroep Brabant.

Volgens de officier van justitie was het drijvende drugslab technisch gezien bijzonder omdat er een fabricageproces is gebruikt dat nooit eerder in Nederland is gevonden.

Op 10 mei 2019 roken agenten van de waterpolitie een wietlucht in de haven van Moerdijk. Ze besloten aan boord te gaan van de Arsanico, een binnenvaartschip. Schipper Cor B. begroette de agenten en moest de laadruimte openmaken. Binnen roken de agenten een sterke chemische lucht en zagen ze tonnen, zakken grondstof en een zeecontainer.

Pruttelende pannen

De laadruimte bleek een opslagruimte voor chemicaliën. In een ruimte erachter zagen de agenten het lab, achter speciaal gemaakte wanden. Er stonden pannen te pruttelen op kookplaten. Daaromheen hingen plastic gordijnen tegen de spetters. De agenten zagen ook drie mannen in het lab, de drie Mexicanen. Zij waren bezig om de vloeistof over te pompen.

De boel werd geventileerd en kattenbakkorrels vingen de vieze damp op. Ook waren er voorzieningen aangelegd voor 'langdurige' productie. Het bouwen van het lab duurde volgens het OM meer dan een week. Er zijn ook hijskranen bij gebruikt.

Ook was er een slaapkamer met stapelbedden. Daar lagen mobieltjes en de paspoorten van de Mexicanen. Het dna van de drie mannen zat volgens forensisch experts op onder meer latex handschoenen, gasmaskers en een waterflesje.

Eerste meth-lab met recycling

Op de mobieltjes vonden agenten veel foto's, ook van het productieproces aan boord. En van betalingsopdrachten aan personen in Mexico.

Er is 70 kilo crystal meth gevonden en nog een lading olie die nodig is bij het produceren van crystal meth. De waarde van de gevonden drugs was ruim drie miljoen euro. Er wordt van uitgegaan dat er nog veel meer aan boord is gemaakt.

Volgens experts was dit lab uniek. Het is het eerste meth-lab in Nederland met recycling. Met de grondstof BMK is meth gemaakt. Het is bedoeld om waardeloos drugsafval om te zetten in een nieuw product dat weer bruikbaar is. Zo'n productieproces is niet eerder gezien in Nederland.

"Een heel nieuwe productiemethode. Met nog minder afval, waardoor er minder bewegingen zijn op de kade. En daardoor is er minder kans om tegen de lamp te lopen", zei de officier van justitie.

'Cor B. wist wat er gebeurde'

Cor B. stelde zijn schip ter beschikking. Hij woonde er en wist volgens de officier van justitie dat er iets illegaals gebeurde. Agenten vonden een opvallend bericht op zijn mobieltje. "Ze willen dat we die pomp nog aansluiten, kom je me helpen?" Die tekst ontdekten de agenten in een WhatsAppgesprek tussen de schipper en zijn zoon.

Het OM bevestigde op de zitting dat er meer mensen betrokken waren bij het drijvende drugslab. Er is dna gevonden van verschillende onbekend gebleven mannen.

Intussen zijn de pleidooien bezig. De gemeente Moerdijk heeft een schadeclaim van 33.000 euro ingediend voor de schoonmaakkosten.