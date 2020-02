Strenge regels tijdens zaak 'Operatie Alfa', officieren filmen mag niet

Bij een pro-formazitting in de zaak die door de politie 'Operatie Alfa' wordt genoemd, mogen officieren van justitie en verdachten niet in beeld worden gebracht. Ook mogen de stemmen van verdachten komende maandag bij de rechtbank in Den Bosch niet worden opgenomen.

Operatie Alfa draait om de familie van Martien R. uit Oss. Hij wordt gezien als 'godfather' van de Brabantse onderwereld en zit vast. Het Openbaar Ministerie verdenkt vijftien verdachten van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten.

Veiligheid

Normaal gesproken mag de officier wel worden gefilmd, maar nu dus niet. De uitzonderingen zijn gemaakt op verzoek van het OM en de verdediging, staat in een bericht van de rechtbank. "We doen dit met het oog op de veiligheid", laat een woordvoerder van het OM weten aan Omroep Brabant. Ook wordt de pers gevraagd de namen van de officieren niet te noemen. Er mogen wel geluidsopnamen worden gemaakt van de voordracht van de zaken door de officier van justitie.

Het OM en de politie doorzochten in november vorig jaar lange tijd het woonwagenkamp in Oss. Daarbij werden veel wapens, drugs en cash geld gevonden. De andere verdachten in de zaak komen in maart voor het eerst voor de rechter.

Derk Wiersum

Een woordvoerder kon tegen Omroep Brabant niet zeggen of het besluit voor strengere regels mede te maken heeft met de aangescherpte beveiliging van onder meer officieren en rechters in het Marengo-proces. Derk Wiersum, advocaat van de kroongetuige in dit proces, werd in september doodgeschoten. Daarop werden onder meer rechters en officieren in deze zaak extra beveiligd. Ook mocht er tijdens de zittingen na die moord niet gefilmd worden in rechtbank.