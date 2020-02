Meer grote kledingmerken aan duurzaam katoen, maar 'veel boeren niet beloond'

Dat komt omdat veel kledingmerken geen duurzaam katoen willen inkopen voor hun collecties. "Veel boeren worden dus niet beloond voor hun inspanningen", zegt Verburg. "Kledingbedrijven die nu nog niets doen moeten doelen stellen over de inkoop van duurzamer katoen."

Als de vraag naar duurzaam katoen niet stijgt zullen de sociale en milieuproblemen binnen de katoenindustrie niet veranderen, zeggen de initiatiefnemers van de lijst.

Zo kunnen Inditex, de eigenaar van onder andere Zara en Pull & Bear, en Mango-eigenaar Punta FA nog stappen maken. Een aantal bekende ketens zoals Footlocker, Forever 21 & Giorgio Armani werkten niet mee aan het onderzoek. Zij scoorden daarom nul punten in de ranglijst.

173 kledingstukken per persoon

Dat er nog niet veel duurzame mode gemaakt en verkocht wordt, is volgens onderzoekster Irene Maldini van de Hogeschool van Amsterdam niet alleen de schuld van de kledingindustrie. Ook de consument speelt een belangrijke rol.

Tijdens een verkennend onderzoek ontdekte Maldini dat Nederlanders gemiddeld 173 kledingstukken hebben, waarvan er vijftig al een jaar niet gedragen zijn. Daarnaast kopen we jaarlijks 46 nieuwe items.

"Bedrijven en ontwerpers hebben geprobeerd om duurzamere kleding te onderwerpen, in de hoop dat consumenten dan minder kleding kopen. Maar dat is niet zo, blijkt uit onderzoek. Het kopen van een speciale, duurzaam geproduceerde blouse houdt een consument niet tegen om nog een blouse aan te schaffen."

Studente Elrike Drooger begon in 2018 samen met een vriendin het populaire blog en Instagramaccount Fair Friday, waar ze tips geeft over hoe je je kledingkast duurzamer maakt. Zelf probeert ze zich zo duurzaam mogelijk te kleden. Ze is het met Maldini eens. "Het beste wat je als consument kunt doen is je kledingkast opentrekken en kijken naar wat je al hebt. Het meest duurzame is om daar creatief mee te zijn."

Als je toch kleding koopt, raadt Drooger aan om tweedehands of vintage te kopen. "En koop je iets nieuws, dan is het verstandig om uit te zoeken hoe duurzaam kledingmerken zijn."