Doorvoer Rotterdamse haven bleef vorig jaar stabiel, zorgen over coronavirus

De haven van Rotterdam heeft vorig jaar 469,4 miljoen ton aan goederen overgeslagen en dat was net ietsje meer dan de 469 miljoen in 2018. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam bekendgemaakt.

Voor het lopende jaar maakt directeur Allard Castelein zich zorgen over de wereldeconomie en het effect daarvan op de haven. "We zien negatieve effecten van handelsoorlogen. En heel recent het coronavirus, dat ook z'n effect zal hebben op de wereldhandel. Op dit moment zien we dat er 20 procent minder afvaarten zijn vanuit Azië. Dat gaan we dus over een week of vier hier in de haven merken."

Castelein schat in dat er door het coronavirus dit jaar 1 procent minder containers worden overgeslagen. "Dat is met wat we nu weten. Als het langer aanhoudt, kunnen de problemen groter worden.

Vorig jaar groeide de doorvoer van containers, ruwe olie, LNG en biomassa. Daar stond tegenover dat de doorvoer van kolen en olieproducten daalde.

"Het overgrote deel van de kolen gaat naar Duitsland", zegt Castelein. Maar vanwege de overschakeling naar wind- en zonne-energie daalt daar de vraag. "Er was een grote afname in de levering aan energiecentrales en ook aan staal- en ijzerfabrieken."