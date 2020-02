Politie onderzoekt verdachte brief Leusden

De politie onderzoekt een verdachte brief die is gevonden in het Utrechtse dorp Leusden. De brief was binnengekomen bij softwarebedrijf Unisys, dat zich richt op betalingsverkeer.

Of het gaat om een bombrief is nog onduidelijk. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse om de brief te onderzoeken. Ook zijn de brandweer en ambulancepersoneel uit voorzorg aanwezig.

De politie ziet geen aanleiding om het gebouw volledig te evacueren.

Bombrieven

Gisteren ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade. Niemand raakte gewond. Volgens de politie worden de brieven verstuurd door een afperser, die een bedrag in bitcoins eist.

Ook vorige maand werd een aantal bombrieven bezorgd bij bedrijven in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Of er een verband is tussen de verdachte brief in Leusden en de eerdere bombrieven is nog onduidelijk.

Na de incidenten gisteren gaf de politie een foto vrij van een van de bombrieven. Bedrijven werden opgeroepen om alert te zijn op witte enveloppen met een verdikking, met twee postzegels erop en met de geadresseerde op een geprint papierstuk in een geplastificeerd deel van de envelop.