Wekdienst 13/2: Debat over slachthuizen en schaatsers jagen op wereldrecords

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de situatie in slachthuizen. Twee weken geleden bracht RTL Nieuws beelden naar buiten uit een slachterij in IJsselstein. Daarop was te zien hoe varkens werden opgejaagd en geslagen.

De Gouden Loeki voor beste reclame wordt voor de 25ste keer uitgereikt. Tien reclames zijn in de race om opvolger te worden van de Staatsloterij. Die won vorig jaar de prijs voor beste reclame dankzij de commercial met hond Frekkel in de hoofdrol.

Op de hooggelegen schaatsbaan in Salt Lake City strijden de Nederlandse schaatsers om titels en wereldrecords bij de WK afstanden. De 3.000 meter bij de vrouwen en de 5.000 meter bij de mannen staan vandaag op het programma in de VS.

Wat heb je gemist?

Het aantal doden en besmettingen door het coronavirus is fors toegenomen. Dat komt doordat de Chinese autoriteiten een nieuwe definitie hebben aangenomen. Het aantal slachtoffers ging van 1068 naar 1310 en het aantal besmettingen van 33.366 naar 48.206.

De overheid gebruikt nu nieuwe diagnostische criteria. In plaats van dat besmetting alleen wordt vastgesteld op basis van een positieve uitslag, kijken artsen nu ook naar ernstige symptomen zoals hoge koorts en moeite met ademhalen.

Met die stap wordt het mogelijk om mensen eerder op te nemen. Tot gisteren moest een patiënt eerst positief zijn getest op het virus voordat hij in een ziekenhuis terecht kon.

Ander nieuws uit de nacht:

Cruiseschip De Westerdam legt eindelijk aan, in Cambodjaanse haven: het Nederlandse schip werd door verschillende Aziatische havens geweigerd uit angst voor het coronavirus. Aan boord zijn 1455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders.

ChristenUnie wil waarborgen voor steun aan handelsverdrag CETA: pas daarna zal de ChristenUnie instemmen met het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. Gisteren werd tot middernacht over het verdrag gedebatteerd in de Tweede Kamer. De coalitie heeft de steun van de ChristenUnie nodig voor een meerderheid.

Opnieuw geparkeerde auto's van Stadstoezicht Leeuwarden uitgebrand: even na 03.00 uur kwam een melding binnen bij de brandweer. Die kon niet voorkomen dat drie auto's uitbrandden. Het is de tweede keer in een paar maanden tijd. Er is een sterk vermoeden van brandstichting.

En dan nog even dit:

Gisteren werd bekend dat de De Wereld Draait Door binnenkort stopt. Vijftien jaar lang was presentator Matthijs van Nieuwkerk een vast onderdeel van de avondprogrammering. De snelle items, aangekondigd door een immer enthousiaste Van Nieuwkerk, zijn zo herkenbaar dat je bijna zou vergeten hoe vernieuwend het ooit was, zeggen kenners. Volgens hen is de televisiewereld door de DWDD blijvend veranderd.

Het zat 'm in de vlotte toon, de korte items en de formats. Hans Beerekamp, oud-tv-recensent van de NRC noemt 'de Jakhalzen' als voorbeeld. Ook vernieuwend waren de grappige items zoals de tv-fragmenten in 'De TV Draait Door' en in 'LuckyTV', waarin nieuwsfragmenten werden geparodieerd met een voice-over.

Van Nieuwkerk gaat zich storten op een nieuw zaterdagavondprogramma. Daarover vertelde hij in de uitzending van gisteravond. Daar besprak hij ook het besluit om te stoppen van de DWDD: