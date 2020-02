Geparkeerde auto's van Stadstoezicht Leeuwarden opnieuw uitgebrand

Voor de tweede keer sinds oktober zijn vannacht auto's van Stadstoezicht in Leeuwarden in vlammen opgegaan. De voertuigen stonden geparkeerd voor het kantoor van de handhavers aan de Groeneweg.

De meldingen van de brand kwam even na 03.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer kon niet voorkomen dat drie auto's uitbrandden. Een vierde geparkeerde wagen kon wel worden gered van de vlammen.

Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan, maar net als de vorige keer is er een sterk vermoeden van brandstichting. In oktober gingen op precies dezelfde plek twee auto's van de Stadstoezicht in vlammen op. De politie zei toen dat het vuur was aangestoken.