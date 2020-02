Cruiseschip De Westerdam legt eindelijk aan, in Combodjaanse haven

De Westerdam, het Nederlandse cruiseschip van de rederij Holland-Amerikalijn, is aangekomen in de Cambodjaanse haven Sihanoukville. Het schip was de afgelopen dagen niet welkom in meerdere Aziatische havens uit angst voor het coronavirus.

Aan boord zijn 1455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders. Geen van hen is ziek, maar toch werd het schip steeds geweigerd. Onder andere Nederland en de Verenigde Staten hielpen in de zoektocht naar een plaats om aan te meren. Gisteren kreeg het schip groen licht om aan te leggen in Cambodja.

Reizigers mogen van boord

De passagiers mogen binnen enkele dagen van boord en hoeven niet in quarantaine. Mogelijk worden ze wel door de Cambodjaanse autoriteiten onderworpen aan een korte medische controle, maar volgens het ministerie van Volksgezondheid is er geen reden om aan te nemen dat zij het nieuwe coronavirus onder de leden hebben.

Een van de Nederlanders aan boord is Flip Knibbe uit Landsmeer. Hij zit sinds 1 februari op de boot met zijn vrouw en zoon. "We zijn nu bezig te dokken", meldt hij aan de NOS. "Het is de bedoeling dat we er straks vanaf gaan en dan met een bus of een vliegtuig naar de luchthaven en dan terug naar Nederland."

Eerder vertelde hij dat hij graag zo snel mogelijk van het schip af wil, ook al was de sfeer aan boord goed. "Het ontbreekt ons aan niets. De bemanning doet er alles aan om ons van dienst te zijn. Dit is onze tiende cruise, lang op zee zitten is ons niet vreemd, maar dat was niet de bedoeling van deze reis."