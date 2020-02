Chinese provincie meldt enorme toename van slachtoffers coronavirus

13.332 van de 14.840 nieuwe besmettingen zijn op basis van de nieuwe definitie vastgesteld. Daarbij zitten ook mensen die ergens in de afgelopen weken de ernstige symptomen hebben gekregen, zoals een combinatie van hevige koorts, spierpijn en moeilijk ademhalen.

Geen verklaring voor dodental

Uit de gepubliceerde documenten wordt niet duidelijk of er ook een herdefinitie geldt bij het tellen van het aantal patiënten dat aan het coronavirus is gestorven. Tot voor kort was een toename van 103 doden in een dag de grootste toename, tegenover 242 in de afgelopen 24 uur. Een verklaring voor deze grote stijging is er vooralsnog niet.

"Dit lijkt redelijk uit het niets te komen en we weten niet precies waarom dit nu zo wordt gebracht", zegt Den Daas. "Maar in het bericht van de gezondheidsautoriteiten staat dat de nieuwe richtlijn komt vanuit de landelijke overheid. Dat laat zien dat de houding vanuit van de autoriteiten aan het veranderen is."

Een deel van de Chinese bevolking heeft kritiek op de overheid. Die heeft volgens hen te weinig gedaan om verspreiding van het virus te voorkomen.