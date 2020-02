'DWDD heeft de televisiewereld blijvend veranderd'

Echt sleets werd DWDD niet vaak genoemd. Maar we kennen het wel, zo was de teneur. "DWDD is net zo vertrouwd als de boemeltrein tussen Amsterdam en Amersfoort", schreef Het Parool in 2017. Niet dat er iets mis is, "met de vlotte presentator en de opgewekte mengeling van actualiteit en entertainment", vond de fictieve tv-recensent Han Lips van de krant. "Onze ogen zijn gewoon een beetje moe van al die vertrouwde beelden en geluiden, dag in, dag uit."

Haperende start

Dat was in 2005 wel anders. Toen het programma begon, bestond er nagenoeg niets wat erop leek. "Entertainment en actualiteit waren strikt gescheiden werelden", zegt Hans Beerekamp. De oud-tv-recensent van NRC Handelsblad en gast van het programma zag het genre opkomen, eerst met twee kortlopende voorlopers en daarna met De Wereld Draait Door. "Ik dacht: 'Hé, daar gebeurt iets.'"

Na een haperende start met meerdere presentatoren werd besloten dat Van Nieuwkerk het programma alleen moest gaan leiden. "Zijn enthousiaste presentatiestijl bleek te werken", zegt Beerekamp. Het was volgens hem even wennen aan het uit Amerika overgewaaide format, maar uiteindelijk heeft DWDD het televisielandschap veranderd. "Alle programma's zijn meegegaan in een aantal vernieuwingen die DWDD heeft aangereikt."