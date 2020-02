Vaarverbod bij Waddengebied? 'Zolang de regels maar voor iedereen gelden'

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het sluiten van de vaarroute vlak bij de Waddeneilanden in het geval van een storm. Aanleiding is een ongeluk met het Nederlandse schip OOCL Rauma, dat gisteren zeven containers verloor ten noorden van Ameland.

Dat gebeurde op de zuidelijke vaarroute, net als vorig jaar het geval was met de MSC Zoe. Dat containerschip verloor toen bijna 350 containers, wat een ecologische ramp was voor het Waddengebied. Het opruimen van de zeecontainers en inhoud is nog altijd niet voltooid en een deel zal vermoedelijk nooit worden teruggevonden.

Omdat de route wordt gedeeld met Duitsland lijkt de maatregel er niet zomaar te komen. D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP pleiten daarom voor een noodverordening, waarmee de zuidelijke route snel kan worden afgesloten. Zij vinden het risico voor het Waddengebied, dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat, te groot. Voor komend weekend wordt er opnieuw een storm verwacht.

"Sommige Kamerleden denken dat de zuidelijke vaarroute volledig binnen de Nederlandse territoriale wateren valt, maar dat is maar gedeeltelijk het geval", zegt Niels van de Minkelis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), de branchevereniging van de zeescheepvaart. "Voor een groot deel valt de route erbuiten."