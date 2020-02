NAVO wil trainingsmissie Irak uitbreiden, het wachten is op Irak

De NAVO staat klaar om de trainingsmissie in Irak in de strijd tegen terrorisme uit te breiden. Dat zijn de ministers van Defensie overeengekomen, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg na een beraad.

Irak moet de uitbreiding nog goedkeuren. "We blijven alleen als we welkom zijn", aldus Stoltenberg.

Op dit moment is premier Allawi bezig een regering te vormen. Vorige maand sprak het Iraakse parlement zich juist uit tegen militaire aanwezigheid van andere landen in Irak, naar aanleiding van de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani op Iraaks grondgebied.

De uitbreiding volgt op een oproep van de Amerikaanse president Trump. Hij vroeg bondgenoten in januari actiever te worden in de strijd tegen terrorisme in het Midden-Oosten.

Nederlanders

Een deel van de geplande toename van troepen komt doordat de opleidingsactiviteiten van de door de VS geleide coalitie tegen terreurbeweging IS deels worden overgeheveld naar de NAVO-missie. Momenteel zijn zo'n zestig Nederlandse trainers in Noord-Irak en de hoofdstad Bagdad actief als onderdeel van de anti-IS-coalitie.

De NAVO-missie bestaat op dit moment uit ongeveer vijfhonderd militairen, onder wie twee Nederlandse stafofficieren. De troepen hebben na de liquidatie van Soleimani hun werk neergelegd en wachten op het signaal om hun militaire activiteiten te kunnen hervatten.