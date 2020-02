Ierse privacywaakhond doorzoekt Europees hoofdkantoor van Facebook

De Ierse privacywaakhond DPC heeft het Europese hoofdkantoor van Facebook doorzocht. De toezichthouder zegt zich zorgen te maken over de gang van zaken rond Facebook Dating, het datingprogramma dat het bedrijf heeft aangekondigd. Er zijn documenten meegenomen.

Volgens Facebook was het een aangekondigd bezoek van de DPC. Het bedrijf zegt in een reactie dat de meegenomen documenten van tevoren waren opgevraagd.

Gisteren stelde Facebook de plannen voor het datingprogramma al uit. Het idee was om vóór Valentijnsdag, aanstaande vrijdag, het programma online te hebben in een aantal Europese landen, waaronder Nederland. Het bedrijf stelde gisteren "wat meer tijd te nemen om ervoor te zorgen dat het product klaar is voor de Europese markt".

Verplichte documenten

De Ierse DPC schrijft nu in een verklaring pas op 3 februari van de plannen op de hoogte te zijn gesteld. "We zijn erg bezorgd, omdat dit pas de eerste keer was dat we van de plannen hoorden, zeker omdat het al morgen zou worden uitgerold."

Daarnaast zegt de privacywaakhond dat Facebook niet de verplichte documenten over de bescherming van data had aangeleverd. Omdat het Europese hoofdkantoor van Facebook in Ierland zit, moet het zich houden aan de Ierse wetgeving.

Facebook laat in een schriftelijke reactie weten dat er "zorgvuldig is gewerkt aan het creëren van een sterke privacybescherming". Volgens het bedrijf zijn de documenten voor de bescherming van data wel geleverd aan de waakhond.