'We nemen niet afscheid op ons dieptepunt, en dat is mooi'

Hij koestert warme herinneringen aan de meer dan 2.300 afleveringen die hij maakte. In het bijzonder aan de duizendste uitzending, die een eerbetoon was aan de iconische tv-presentator Willem Duys. "Hij leefde toen nog, maar naar mijn gevoel was hij een beetje vergeten. En wij, als tv-makers, zijn toch een beetje schatplichtig aan hem."

Duys zou niet naar de studio komen voor de uitzending, omdat hij te broos was. "Maar twee uur van tevoren hoorden we dat hij er wel zou zijn. Hij zat de gehele uitzending naast een camera met zijn vrouw tussen allemaal mensen die hem hadden meegemaakt. Dat pakte goed uit. We lieten de tv-geschiedenis een beetje herleven en daar was ik trots op. Hij overleed drie weken later."

Niets doen was geen optie

Het zijn uitzendingen die Van Nieuwkerk zal missen. Het besluit te stoppen was allesbehalve een opwelling. "Het contract liep af. Dan denk je altijd na: ga ik door? Tot nu toe heb ik altijd ja gezegd. Maar op een gegeven moment dacht ik: nee, er zit een eind aan dit avontuur", zegt hij.

Van Nieuwkerk merkte dat het steeds zwaarder werd de dagelijkse talkshow te maken. "Maar het duurde echt heel lang, hoor. Je neemt hier niet zomaar afscheid van. Het is gewoon bijna mijn leven, hè."