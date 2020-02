8 jaar cel geëist tegen Zaandammer voor verkrachten tienermeisjes

Het Openbaar Ministerie eist acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen een 24-jarige man uit Zaandam. Hij zou meerdere jonge meisjes hebben verkracht.

Boyd van W. zocht via chatsites en appgroepen contact met meisjes in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Hij vroeg - na het vertrouwen van de meisjes te hebben gewonnen - om naaktfoto's. Vervolgens dwong hij de meisjes meer foto's te sturen, naakt te videobellen of seks met hem te hebben, anders zou hij de naaktfoto's verspreiden.

Volgens het OM heeft de 24-jarige man de slachtoffers "op misselijkmakende wijze" afgeperst en verkracht. Hij zette daar "alle denkbare middelen" bij in. Zo verzon hij dat hij kanker had en smeekte hij twee meisjes om een naaktfoto te sturen omdat hij zogenaamd doodging. Van W. verklaarde in de rechtbank dat hij spijt heeft en dat hij vooral aandacht zocht.

Angstklachten en schaamte

De verdachte werd in 2018 opgepakt nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam aangifte deed van verkrachting. Uit onderzoek bleek dat hij mogelijk meerdere jonge meisjes had misbruikt tussen 2017 en 2018.

Meerdere slachtoffers getuigden tegen hem in de rechtbank. De meisjes verklaarden angstklachten te hebben en zich te schamen. Een deel van hen was nog maagd toen Van W. hen misbruikte. "Ik was bang en in paniek", zei een 13-jarig slachtoffer. Een ander tienermeisje vertelde dat ze het gevoel heeft levenslang te hebben.

Ook de ouders van de slachtoffers spraken tijdens de zitting. "Het raakt ons diep in ons hart dat wij onze dochter niet hebben kunnen beschermen", zei een van hen. De moeder zag haar dochter "veranderen in een somber, depressief kind", schrijft NH Nieuws. De ouders willen daarom ook een contactverbod voor Van W. Daarnaast eisen de slachtoffers een schadevergoeding.