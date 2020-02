Gebruikers Ticketmaster moeten nieuw wachtwoord instellen

Ticketmaster roept alle gebruikers op een nieuw wachtwoord in te stellen. Volgens de verkoper van concertkaartjes zijn er "ongewone inlogpogingen bij een aantal accounts" ontdekt, waarna wachtwoorden zijn gereset.

Het is onbekend of de wachtwoorden van alle accounts zijn gereset. Ticketmaster zegt dat alle informatie staat in de mail die naar Nederlandse accounthouders is gestuurd.

De concertkaartjesverkoper schrijft daarin dat hackers mogelijk gebruik hebben gemaakt van een lek van een andere dienst, waar gebruikers hetzelfde wachtwoord hebben gebruikt. "Helaas gebruiken mensen vaak dezelfde inloggegevens op veel verschillende websites", schrijft Ticketmaster in de mail.