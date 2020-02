Steeds hogere dwangsommen voor Tata Steel IJmuiden

Tata Steel in IJmuiden krijgt de uitstoot van grafiet niet onder controle. Maandag overtrad het bedrijf opnieuw de regels die de provincie voor de uitstoot heeft opgesteld.

De dwangsom per overtreding is nu opgelopen naar 30.000 euro per keer, meldt NH Nieuws.

Bij de productie van staal in het voormalige Hoogovens komt grafiet vrij. Tot vorig jaar zomer leidde dat vooral in Wijk aan Zee tot veel onrust: het zwarte, vettige spul belandde in de voortuinen en op de gevels van woningen. In het spul zitten zware metalen, waaronder grafiet, maar ook vanadium, lood en mangaan.

Speciale, grote pannen

Tata beloofde beterschap. "We willen een goede buur zijn die structureel minder overlast veroorzaakt voor de omgeving", zei directeur Hans van den Berg in juni 2019. Hij gaf dochterbedrijf Harsco de opdracht om een speciale fabriekshal te bouwen zodat het grafiet niet meer naar buiten kan komen. Omdat die hal nog niet klaar is, wordt de zogenoemde vloeibare 'slak' sinds juni vorig jaar gekoeld. Dat gebeurt in speciale, grote pannen. Als het goed is, bereikt het grafiet dan een vaste vorm en kunnen er geen grafietregens meer ontstaan.

Het is niet helemaal duidelijk hoe groot de overlast in Wijk aan Zee is, maar de provincie grijpt hard in nu het aantal overtredingen van de vergunning niet afneemt. De vorige dwangsom (van 25.000 euro per keer) wordt na twaalf overtredingen verhoogd naar 30.000 euro per keer. Het is de derde keer dat de provincie de dwangsom verhoogt: de eerste keer ging het om een dwangsom van 5000 euro. Tot nog toe heeft Harsco 450.000 euro aan boetes opgelegd gekregen.