Zestal emigranten krijgt Nederlands paspoort mogelijk alsnog

Zes emigranten die geen Nederlands paspoort meer kregen omdat ze te laat waren met de aanvraag krijgen dat mogelijk alsnog. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft bepaald dat het ministerie van Buitenlandse Zaken moet onderzoeken of ze door de weigering buitensporig zijn benadeeld.

Het gaat om zes mensen die wonen in Canada, Zwitserland, Iran en de Verenigde Staten. Ze hadden allen behalve de Nederlandse ook een andere nationaliteit. Volgens de wet vervalt je Nederlandse nationaliteit als je langer dan tien jaar buiten Nederland of de EU woont, en niet tijdig een nieuw paspoort aanvraagt.

Vrij personenverkeer

De zes voerden aan dat dit in strijd is met het Europees recht, omdat ze hierdoor hun EU-rechten verliezen. De Raad van State gaat daar nu deels in mee en vindt dat het ministerie ten minste moet bekijken wat het verlies van nationaliteit per individu betekent.

Het gaat dan vooral om hun EU-rechten, zoals het vrij verkeer van personen of het recht om je beroep uit te oefenen. Enkele emigranten wezen in de zaak ook op verbondenheid die ze met Nederland hebben, bijvoorbeeld door vrienden of de taal. De Raad van State zegt dat dergelijke argumenten niet hoeven mee te wegen, omdat ze niet specifiek betrekking hebben op EU-recht.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken krijg vier maanden om de zes zaken opnieuw te bekijken.