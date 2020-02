Kamer debatteert binnenkort toch over proces-Wilders

De Tweede Kamer houdt toch binnenkort een debat over mogelijke bemoeienis van het ministerie van Justitie met de strafzaak tegen PVV-leider Wilders. Aanvankelijk wilde de Kamer dat niet doen zolang de zaak nog onder de rechter is, maar na een nieuwe oproep van Wilders ging de Kamer akkoord.

Wilders is ervan overtuigd dat de vervolging door het Openbaar Ministerie vanwege zijn "minder Marokkanen"-uitspraken politiek gemotiveerd is. Vorige week stuurde minister Grapperhaus nieuwe documenten over de zaak naar de Kamer en Wilders vindt die schokkend: "We hebben nu gezien dat volgens verschillende stukken mijn vervolging in de ministerraad is besproken en dat het Openbaar Ministerie wilde dat mijn vervolging nog voor de Provinciale Statenverkiezingen bekend werd."

Wilders stelde daarom voor nog voor 23 maart een Kamerdebat te houden. Dat is de volgende zittingsdag bij het hof.

Hoofdelijke stemming

De hele oppositie steunde het verzoek, inclusief ex-VVD'er Van Haga. De regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zeiden daarop dat ze bij hun standpunt blijven en dat er pas een debat moet komen na de uitspraak door het hof. Wilders eiste daarop een hoofdelijke stemming: dat betekent dat de Kamerleden een voor een moeten stemmen en dan zou het erom spannen of er een meerderheid voor een debat zou zijn.

VVD-woordvoerder Van Wijngaarden ging toen alsnog akkoord met een debat voor 23 maart. "Als de heer Wilders zo graag dat debat wil.... Ik heb geen zin in een hoofdelijke stemming. Alleen geef ik de waarschuwing dat je een debat krijgt met de minister van Justitie die zich terughoudend moet opstellen nu de zaak nog onder de rechter is." Daarmee was er toch een meerderheid voor een snel debat.