Deel SP-fractie Breda legt werk neer om intern geweld en bedreigingen

Drie van de vier SP-fractieleden in Breda leggen tijdelijk het werk neer na geweld en bedreigingen tijdens en na een ledenvergadering. "Gezien de omstandigheden in de SP-afdeling Breda kunnen wij als fractie op dit moment ons werk niet uitvoeren zoals onze kiezers dat van ons mogen verwachten", laat de fractie weten in een verklaring.

De ledenvergadering op 22 januari zou erg uit de hand zijn gelopen. Een ruzie bereikte een hoogtepunt, toen leden elkaar in de haren vlogen. Er zouden mensen zijn aangevallen en naderhand ook mensen zijn bedreigd. "Dat is ons niet in de koude kleren gaan zitten", staat in de verklaring.

"De situatie is tot op heden niet opgelost en daardoor voelen we ons nog steeds niet in de gelegenheid om ons werk met volle overgave te doen. We hebben gezegd: de rust moet eerst worden hersteld", zegt fractievoorzitter Bas Maes.

Klappen

Wie er precies door wie zou zijn aangevallen, is vooralsnog onduidelijk. Omroep Brabant meldt dat twee mensen klappen zouden hebben gekregen van SP-raadslid Boi Boi Huong, maar zij ontkent dat. Zij is het enige raadslid dat de verklaring niet heeft ondertekend.

De fractie heeft eind vorig jaar het vertrouwen in haar opgezegd, laat een woordvoerder weten. Ze zat al die tijd wel nog bij gemeenteraadsvergaderingen. Aan Omroep Brabant laat zij weten haar werk niet neer te leggen. Het is nieuw voor haar dat de rest van de fractie dat wel doet. "Maar na alle beschuldigen aan mijn adres is dat een verstandig besluit."

De komende tijd zullen de andere raadsleden niet bij vergaderingen zijn. "We kunnen helaas onze achterban niet verdedigen." De partijleden geeft de zetels niet op. Maes verwacht dat de rust snel is teruggekeerd.

De landelijke SP heeft een commissie aangesteld die orde op zaken moet stellen. Dat tijdelijke bestuur runt de Bredase afdeling de komende tijd. "Deze commissie heeft onder andere als opdracht meegekregen om op korte termijn bestuursverkiezingen te organiseren (en als kandidatencommissie te fungeren) zodat de afdeling weer over een voltallig en goed functionerend bestuur kan beschikken", staat in de verklaring.