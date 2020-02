Dierenbescherming: ophokken is stressfactor van jewelste voor kippen

Dat gedoe kan eruit bestaan dat kippen meer in elkaars veren gaan pikken. Zachtjes pikken is normaal sociaal gedrag. "Maar door verveling, een grote groepsgrootte en weinig bewegingsruimte kan dit zachte verenpikken doorslaan naar intensief pikken." En dat kan leiden tot kale plekken en verwondingen.

Standaard zitten er in een stal negen legkippen op een vierkante meter. Dat is bij zowel scharrelkippen als vrije-uitloopkippen. Bij biologische bedrijven zijn dat er wel minder, zes per vierkante meter.

De ophokplicht is nu voor vier weken ingesteld. Er wordt later gekeken of die periode nog verlengd moet worden. Vrije-uitloopeieren mogen maximaal 16 weken lang nog verkocht worden als vrije-uitloopeieren, ook al zitten de kippen opgehokt. Duurt de ophokplicht langer, dan worden het scharreleieren, die minder waard zijn.