Bol.com naar 3 miljard euro omzet; Amazon wordt niet gevreesd

Het is de groeibriljant van het Nederlandse supermarktconcern Ahold-Delhaize: de online winkel Bol.com. Afgelopen jaar steeg de omzet van de webwinkel met bijna 30 procent naar 2,8 miljard euro, blijkt uit de jaarcijfers van het moederconcern. Daarmee is het de grootste webwinkel van Nederland.

Of die groei ook de komende jaren in die mate blijft doorzetten, is de vraag. De Amerikaanse onlinegigant Amazon maakt zijn opwachting op de Nederlandse markt. Het bedrijf komt binnenkort met een site volledig gericht op Nederland. En dat zou volgens retailexperts de groei van Bol.com kunnen raken.

Ahold-Delhaize is van oudsher bekend van supermarktketen Albert Heijn. Die doet het goed, maar de groeicijfers komen niet in de buurt van de online tak. Ruim 60 procent van de online omzet komt van Bol.com. De rest komt van het online bezorgen van boodschappen. In 2012 kocht Ahold Delhaize de webwinkel voor 350 miljoen euro.

Tarieven omlaag

De bestuursvoorzitter van Ahold-Delhaize twijfelt er niet aan dat de groei van Bol.com - ondanks de komst van nieuwe concurrentie - doorzet. Bestuursvoorzitter Frans Muller: "Bol.com is heel belangrijk voor ons. We willen doorgroeien naar een online omzet van 7 miljard euro en daar is de webwinkel heel belangrijk in."

Volgens hem maakt de komst van Amazon daar weinig verschil in. "Ze bedienen Nederland al vanuit de Duitse markt. Het is geen nieuw fenomeen."

Toch lijkt de webwinkel zich voor te bereiden op de komst van nieuwe concurrenten. De winkel is onlangs begonnen met de verkoop van kleding. Tarieven voor partijen die via de winkel spullen verkopen worden verlaagd.

Verwondering om Picnic

De wereldwijde omzet van moederbedrijf Ahold Delhaize steeg met 5,5 procent naar 66 miljard euro, twee derde daarvan verdient de supermarkt in de Verenigde Staten. Ook het marktaandeel van Albert Heijn in Nederland groeide, naar 34,9 procent.

Concurrent Picnic verkoopt boodschappen alleen online en hoeft zijn medewerkers niet volgens de supermarkt-cao te betalen, bepaalde een rechter eind vorig jaar. Ahold Delhaize zet daar vraagtekens bij. "Ik denk dat het belangrijk is dat als je met elkaar op hetzelfde terrein opereert er een gelijk speelveld is", zegt Frans Muller in reactie daarop.