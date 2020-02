Verdachte brief gevonden bij ABN Amro-filiaal Maastricht, geen ontploffing

In Maastricht is bij een filiaal van ABN Amro een verdachte brief gevonden. De brief is niet ontploft, laat de politie weten.

Het is niet bekend of er explosieven in de brief zaten. "Het is natuurlijk een hot item op dit moment, gezien Amsterdam en Kerkrade. Als er een melding binnenkomt, nemen we die heel serieus," zegt een woordvoerder. Het bankfiliaal in Maastricht staat aan de Avenue Ceramique.

Vanochtend ontploften bombrieven bij een postsorteercentrum van ABN Amro in Amsterdam en bij een vestiging van het bedrijf Ricoh in Kerkrade. De politie onderzoekt of de brief in Maastricht daar iets mee te maken heeft.

Vorige maand werd bij het ABN Amro-filiaal in Maastricht al een waarschuwingsbrief bezorgd. Volgens de politie had die dezelfde afzender als de bombrieven die werden gevonden in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

Op deze plaatsen werden vorige maand bombrieven gevonden: