Nog dit jaar Kameronderzoek naar problemen Belastingdienst en CBR

Nog voor de verkiezingen van volgend jaar moet een parlementair onderzoek klaar zijn naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst, het UWV en het CBR. Een speciale commissie uit de Tweede Kamer gaat de problemen in kaart brengen. Aanleiding zijn de zorgen in de Kamer over de vele missers bij de uitvoering van wetten.

De Belastingdienst heeft diverse problemen op het gebied van ict en de dienst maakte grote fouten bij het stopzetten van toeslagen voor de kinderopvang; het UWV gaf ten onrechte uitkeringen aan gevangenen en het CBR kampt met grote achterstanden bij het keuren van mensen die hun rijbewijs willen laten verlengen.

Oproep bij Algemene Beschouwingen

Het kabinet en de Raad van State spraken vorig jaar hun zorg uit over de uitvoering en bij de Algemene Beschouwingen van vorig jaar september schaarde de hele Kamer zich achter een oproep van CDA-fractievoorzitter Heerma om een parlementair onderzoek in te stellen. Het moet gaan over de oorzaken van de problemen, de manier waarop de Kamer wordt geïnformeerd en de controle door de Kamer.

Als het onderzoek voor de verkiezingen af is, kan een nieuw kabinet met de aanbevelingen aan de slag gaan, is het idee. De onderzoekscommissie moet al snel beginnen en de verhoren zouden van september tot november moeten worden gehouden. Het wordt een 'gewoon' parlementair onderzoek: dat betekent dat de zware middelen van een enquête ontbreken en er dus bijvoorbeeld geen getuigen onder ede worden gehoord.

De Kamer zal drie tot vijf uitvoeringsorganisaties onder de loep nemen en de Belastingdienst, het UWV en het CBR zijn daar in elk geval bij.