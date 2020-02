Brabantse prinsen: carnaval op de lijst voor cultureel erfgoed

Meer dan honderd Brabantse prinsen en prinsessen carnaval hebben het kabinet opgeroepen om het jaarlijkse volksfeest te nomineren voor de internationale lijst van immaterieel erfgoed van de Verenigde Naties.

"Vanavond willen we geschiedenis schrijven", lieten de carnavalsgezagsdragers weten op hun jaarlijkse borrel in het provinciehuis in Den Bosch.

"Carnaval maakt al eeuwen deel uit van onze cultuur. Dankzij de diversiteit van dit feest voelt vrijwel iedereen zich vrolijk en gelukkig. Door deze diversiteit vast te leggen en breed uit te dragen, voelen meer Nederlanders zich welkom om van carnaval te genieten", aldus prins Mienus XIV van Kraaiendonk (Oosterhout) bij Omroep Brabant. "Daarom moet carnaval door Unesco worden aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed."

Meer dan honderd prinsen en prinsessen betuigden direct steun aan de oproep in een oorkonde, die ook werd ondertekend door commissaris van de koning Wim van de Donk.

Van generatie op generatie

De initiatiefnemers denken een goede kans te maken. Vorige maand werd bekend dat cultuurminister Ingrid van Engelshoven het Rotterdamse Zomercarnaval en de bloemencorso's nomineert voor een plek op de lijst van Unesco. "De corsocultuur en het Zomercarnaval weerspiegelen de culturele diversiteit van Nederland. Immaterieel erfgoed verbindt mensen en verleent hun een gevoel van identiteit", zei de minister toen.

De overeenkomsten met carnaval zijn groot, zegt prins Mienus XIV: "In Brabant, Limburg en vele steden en dorpen daarbuiten verlangen mensen het hele jaar door naar dit feest. Het is met al zijn rituelen en tradities deel geworden van wie we zijn. Het is ons erfgoed dat we van generatie op generatie doorgeven."

Lange adem

Plaatsing op de lijst vergt wel een lange adem. De nominatie voor de corsocultuur wordt dit jaar ingediend. Volgend jaar neemt een speciaal comité een besluit over inschrijving op de Unesco-lijst. De nominatie voor het zomercarnaval wordt in 2021 ingediend.

Als de minister akkoord gaat met de nominatie van carnaval, zou het volksfeest dus op zijn vroegst in 2022 aan de beurt zijn. Eind vorig jaar werd het carnaval van het Vlaamse Aalst geschrapt van de lijst, omdat daar sprake zou zijn van "karikaturale weergave van joden" op de praalwagens.