De Wereld Draait Door stopt na vijftien jaar, Van Nieuwkerk naar zaterdagavond

De Wereld Draait Door begon in 2005 en het ontwikkelde zich tot een van de populairste programma's op de Nederlandse televisie. Het wordt op doordeweekse dagen live uitgezonden vanuit Amsterdam. In de loop der jaren ontstonden er ook veel spin-offs, waaronder een DWDD-festival, concerten, documentaires, een pop-up-museum en colleges.

Van Nieuwkerk was er vanaf het begin bij. Eerst werd het afwisselend gepresenteerd door Van Nieuwkerk en Francisco van Jole, maar die laatste stopte er al snel mee.

DWDD heeft meerdere prijzen gewonnen, onder meer de Zilveren Nipkowschijf in 2011 en de Gouden Televizier-Ring (2007).

'Nooit verlegen over salaris'

Van Nieuwkerk kreeg niet alleen maar lof. Vooral zijn salaris veroorzaakte de laatste jaren bijna elk jaar ophef. Eind vorig jaar vroeg minister Slob van Media BNNVARA en de NTR nog opheldering over de kosten van het programma College Tour, dat Van Nieuwkerk erbij presenteerde.

"Ik ben over dat salaris nooit verlegen geweest", zei Van Nieuwkerk daar vorig jaar over, in gesprek met Özcan Akyol in het tv-programma Sterren op het Doek. "In elke bedrijfstak, als je een scorende spits bent of je werkt harder, of je bent er veel vaker, je hebt iets meer succes, dan verdien je ook beter. Dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld."