Bouwbedrijf komt gedupeerden heistelling Rotterdam tegemoet

Bouwbedrijf Heijmans gaat alle gedupeerden van de omgevallen heistelling in Rotterdam persoonlijk bijstaan. De bewoners van de appartementen aan de Sumatraweg krijgen ieder een tussenpersoon aangewezen, bij wie ze voor hulp terechtkunnen.

"We gaan echt maatwerk uitvoeren, omdat iedereen andere problemen en wensen heeft", aldus Marjolein Boer van het bouwbedrijf bij RTV Rijnmond. Gisteravond organiseerde het bouwbedrijf een bewonersbijeenkomst.

Afgelopen maandag tuimelde door de harde wind een heistelling om op de Sumatraweg. Het gevaarte viel tegen een appartementencomplex en veroorzaakte zoveel schade dat vijf huizen onbewoonbaar zijn verklaard.

Mooie woorden

Dwight Winter is een van de gedupeerden. De heistelling kwam in zijn slaapkamer terecht en verwoestte de rest van zijn appartement. Hij slaapt voorlopig bij familie, maar verwacht dat het nog maanden duurt voordat hij weer terug kan naar zijn eigen woning.

Evengoed is hij tevreden over de bijeenkomst van gisteravond. "Ze hebben duidelijk uitgelegd wat er vanaf het vallen van de heistelling tot nu precies is gebeurd en duidelijk de intentie uitgesproken om op meerdere aspecten ons bij te staan", zegt hij. "Maar die mooie woorden moeten natuurlijk wel op zijn Rotterdams worden omgezet in daden."

Het is nog onduidelijk wanneer de heistelling wordt weggehaald. Dat komt doordat het nog steeds hard waait, maar ook omdat de oorzaak van het incident nog wordt onderzocht.