Wekdienst 12/2: zelfrijdende trein met reizigers en Google Shopping-zaak

Vandaag is het wisselend bewolkt met vooral landinwaarts kans op pittige buien. Bij een vrij krachtige tot harde westenwind wordt het ongeveer 6 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Donderdag regent het geruime tijd en mogelijk valt er wat natte sneeuw in het noordoosten. Vrijdag is het vrijwel droog. De wind neemt tijdelijk in kracht af.