Burgerinitiatief vaak zonder concreet resultaat, maar wel bewustwording

Verder zijn er nog een aantal eisen. Zo mag het bijvoorbeeld twee jaar niet zijn behandeld in de Kamer, moet het gaan over iets waar de Kamer over beslist (geen privékwesties dus) en moet het een duidelijk voorstel behandelen (dus niet: praat hier eens over). De afgelopen jaren zijn er meer verzoeken afgewezen dan gehonoreerd.

De Vries diende zijn initiatief in 2016 in, met 150.000 handtekeningen. "Eerlijk gezegd was het ook wel een beetje weggezakt", vertelt hij. "Ik was verrast toen ik een uitnodiging kreeg om naar Den Haag te komen."

Een van de burgerinitiatiefnemers die de misdaadverslaggever zijn voorgegaan, is Jamie Jane Bosman. Drie jaar geleden stond zij in de zaal met de blauwe stoelen met haar initiatief Een dier is geen ding. Zes jaar daarvoor had ze het ingediend. "Je wordt in de wachtrij geplaatst", vertelt ze. "Het werd blijkbaar niet heel belangrijk gevonden."

Lullig briefje

Uiteindelijk mocht ze dus naar Den Haag komen. Bosman wilde vooral hogere straffen voor dierenbeulen. Maar dat was niet de uitkomst van het debat. Er werden wel moties ingediend door Kamerleden, maar die stonden volgens de initiatiefnemer ver af van wat zij wilde. "Het heeft concreet nergens toe geleid eigenlijk. Ja, achteraf een lullig briefje met 'bedankt voor je inzet'."

Toch is ze niet teleurgesteld, integendeel. "Ik ben trots dat ik er stond, terwijl veel mensen dachten dat het nooit zou lukken. En dat ik er zoveel mogelijk aan heb gedaan om de politiek wakker te schudden. Ik weet zeker dat er mensen aan het denken zijn gezet door mijn initiatief."

Deze video maakten we drie jaar geleden toen Bosman in de Kamer was: