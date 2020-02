Eerste afvallers in Democratische voorverkiezingen VS

De eerste afvallers bij de Democraten in de race voor de presidentsnominatie zijn een feit. Techondernemer Andrew Yang en senator Michael Bennet gooien de handdoek in de ring, maakten ze vannacht bekend kort nadat de stemlokalen waren gesloten in de Amerikaanse staat New Hampshire. Daar zijn Democratische voorverkiezingen gehouden.

De 45-jarige Yang zei in een toespraak voor zijn aanhangers dat hij na de eerste resultaten tot het besef is gekomen dat hij geen kans meer maakt om de presidentskandidaat te worden voor de Democraten. "Jullie weten dat ik van de cijfers ben en die laten duidelijk zien dat we deze race niet gaan winnen", zei Yang.

Yang werd gezien als een onverwachte sensatie in de Democratische voorverkiezingen. Hij hield zich staande tegen zijn medekandidaten die allemaal meer politieke ervaring hebben. De techondernemer deed het vooral goed onder jongeren. Zijn aanhangers werden gekscherend de 'Yang Gang' genoemd.

Met meer dan de helft van de stemmen geteld gaat Bernie Sanders aan kop met ruim 27 procent van de stemmen. Pete Buttigieg volgt met ruim 23 procent, gevolgd door Amy Klobuchar met iets minder stemmen.

Elizabeth Warren en oud-vice-president Joe Biden staan op minder dan 10 procent van de stemmen.

In Iowa, de eerste staat waar er voorverkiezingen waren, won Buttigieg nog nipt van Sanders. Die verkiezingen verliepen niet vlekkeloos. Daarom willen beiden een gedeeltelijke hertelling. Vorige week nog zei Sanders dat een hertelling van hem niet hoefde.