'Grapperhaus bereid om met Poch te praten over een regeling'

De advocaten zijn blij over de uitnodiging van Grapperhaus. "Wij waarderen het ook zeer dat hij de moeite nu neemt om de waarheid boven tafel te krijgen", zegt Carry Knoops. "Deze minister heeft daar moeite voor gedaan en daar zijn we hem erkentelijk voor."

Voor de partijen om tafel gaan zitten wil Grapperhaus wel eerst de bevindingen afwachten van de commissie die onderzoekt of er in de zaak van Poch informatie is achtergehouden. Wanneer dat onderzoek is afgerond, weten de advocaten van Poch niet.