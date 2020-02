Amsterdamse crimineel Dennis Mongen overlijdt in Spaanse cel

In een Spaanse gevangenis is de Amsterdamse crimineel Dennis 'Demis' Mongen overleden aan een hartstilstand. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving in Het Parool.

De 44-jarige Mongen zat in Spanje een celstraf uit van 11 jaar vanwege het beheren van grootschalige wietplantages in de buurt van Alicante. In die zaak liep nog hoger beroep.

Liquidatie op Waterfront

In Nederland was hij verdachte van een aantal liquidaties in de Amsterdam onderwereld in 2014, waaronder een vergismoord. Ook gaf hij volgens de recherche de opdracht voor een liquidatie in 2013 op dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum. In die zaak was er tegen hem niet genoeg bewijs en werd hij na enkele dagen vrijgelaten.

Mongen was een neef en vertrouweling van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha.