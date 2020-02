Dit is waarom kippen vanaf vannacht binnen moeten blijven

De afgelopen weken is in verschillende Europese landen vogelgriep ontdekt. Gisteren voor het eerst ook in het westelijke deel van Duitsland bij legkippen, ganzen en eenden van een hobbyboer vlakbij Stuttgart. Het ging in alle gevallen om de ernstige variant H5N8.

Ernstig of mild

Er zijn namelijk allerlei soorten vogelgriep. Die zijn in twee categorieën in te delen: hoogpathogeen en laagpathogeen. Bij hoogpathogene vogelgriep worden vogels ernstig ziek en sterft een groot deel. Ook H5N8 valt dus in die categorie.

"Kippen worden heel sloom en gaan dan dood. En dat kan snel gaan. Honderd procent van de besmette dieren kan sterven", zegt Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary Research. Dat instituut test dode vogels op vogelgriep.

Bij laagpathogene vogelgriep verloopt de ziekte mild. Het kan zijn dat vogels helemaal geen ziekteverschijnselen vertonen. Vorig jaar werd op 20 pluimveebedrijven bij reguliere controles laagpathogene vogelgriep vastgesteld, de H6-variant. Maar omdat het een milde variant is, hoeven de kippen, kalkoenen en eenden niet afgemaakt te worden. De milde variant van het virus kan zich ook niet ontwikkelen tot de ernstige variant.

Naar Nederland?

In Nederland is de ernstige variant H5N8 nog niet aangetroffen. Maar wel in onder meer Duitsland, Polen en Tsjechië. Als deze variant wordt gevonden in Europa, is dat meestal in de wintermaanden. "Dat heeft te maken met de vogeltrek", zegt Beerens. "Het virus komt mee met wilde trekvogels. Die komen rond oktober vanuit onder meer Siberië hierheen en gaan rond maart weer terug."