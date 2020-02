'Dood van neergestoken meisje in ziekenhuis Rotterdam was niet te voorzien'

De dood van Diya, een meisje van 8 dat door haar vader werd doodgestoken, was niet voorkomen als betrokken organisaties anders hadden gehandeld. Dat staat in een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Diya overleed in maart vorig jaar in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Ze was zwaargewond door personeel gevonden nadat ze meerdere keren was gestoken. Ze is nog geopereerd, maar overleed.

Waanbeelden

Haar vader heeft toegegeven dat hij zijn dochter heeft gedood. Vermoedelijk bracht hij haar zelf naar het ziekenhuis.

Dagen voordat het meisje overleed had de man last van waanbeelden. Hij liep volgens de regionale omroep Rijnmond tal van instanties af op zoek naar hulp.

Uit het onderzoek blijkt dat signalen van onveiligheid voor Diya niet altijd goed genoeg zijn opgepakt door professionals en organisaties. Ook is er bij de overdracht tussen de betrokken professionals informatie verloren gegaan. "Hierdoor zijn veiligheidsrisico's niet optimaal ingeschat", staat in het rapport.

Vader geen acuut gevaar

Maar in het rapport staat ook dat de signalen snel veranderden en dat er niet uit bleek dat de vader een acuut gevaar was voor het kind.

De moeder van het overleden meisje kan zich niet vinden in het rapport. Het rapport is volgens haar kant van de familie incompleet.

In de reactie staat dat de familie sinds 2014 bekend was bij instanties. Er werd volgens de familie steeds niets gedaan. "Zelfs niet toen verdachte op school verscheen in een kogelvrij vest en met een mes." Ook vraagt de familie zich af welke signalen er nodig zijn om wel te handelen.

De inspecties verwachten dat de betrokken organisaties een verbeterplan opstellen.