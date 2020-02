Heineken-topman Van Boxmeer stopt na 15 jaar

Heineken-topman Jean-François van Boxmeer stapt op. Na het bedrijf vijftien jaar te hebben geleid, maakt hij op 1 juni plaats voor Dolf van den Brink, nu nog de topman van Heineken in Azië.

De Belg Van Boxmeer (58) werkt sinds 1984 bij Heineken. In 2001 trad hij toe tot de raad van bestuur, vier jaar later werd hij bestuursvoorzitter en ceo. Onder zijn bewind verdubbelde de omzet, onder meer door bierbrouwers over te nemen.

Zijn opvolger Van den Brink (46) werkt al 22 jaar bij Heineken. Als de algemene aandeelhoudersvergadering daarmee instemt, treedt hij op 23 april toe tot de raad van bestuur. In de periode tot 1 juni zal Van Boxmeer zijn taken overdragen aan Van den Brink.