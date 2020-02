Duizendste corona-dode: 'Kans steeds kleiner dat virus vanzelf verdwijnt'

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus sprak gisteren zijn zorgen uit over een aantal ziektegevallen zonder directe link met China. Zoals de vijf Britten die het virus opliepen na verblijf in een chalet in een Frans skioord. "Dit kan de vonk zijn die de grote brand doet ontvlammen. Maar vooralsnog blijft het bij een vonk", zei Ghebreyesus.

De WHO-chef noemde het coronavirus vandaag een wereldwijde bedreiging die potentieel gevaarlijker is dan terrorisme. "Word wakker en beschouw dit virus als publieke vijand nummer 1", riep hij alle landen op.

Met al die vraagtekens rond het virus was de bewering van de Amerikaanse president Trump gisteren juist opvallend stellig. Hij zei te verwachten dat het virus in april is verdwenen, als de temperaturen stijgen.

Viroloog Frank van Kuppeveld noemt die uitspraak voorbarig: "Het klopt dat veel virussen beter gedijen in koelere maanden, als ze zich door de lage luchtvochtigheid makkelijker kunnen verspreiden. Maar er zijn ook virussen die juist heel goed gedijen in warmere temperaturen. Bij dit virus is dat allemaal nog niet bekend."

Wel lijkt het aantal dagelijkse besmettingen in China te stabiliseren. Op sommige dagen is er zelfs sprake van een daling van het aantal nieuwe gevallen.

Dat hoeft volgens Van Kuppeveld niet te betekenen dat de virusuitbraak onder controle is. Er is veel onzeker over exacte aantallen, omdat niet bekend is of alle gevallen ook worden gemeld.

In China groeit in de afgelopen dagen de ergernis over het handelen van de overheid rond het coronavirus. Een kritische burgerjournalist is inmiddels verdwenen: