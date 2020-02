Vanaf middernacht ophokplicht voor pluimveebedrijven

Vanaf middernacht geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciële pluimveebedrijven. Dat is besloten naar aanleiding van een recente besmetting bij een hobbyboer in Bretzfeld in Baden-Württemberg in Duitsland. De maatregel geldt voorlopig voor vier weken.

Minister Schouten van Landbouw schrijft aan de Tweede Kamer dat het besluit is genomen omdat de dreiging vanuit Duitsland is toegenomen.

De Nederlandse pluimveesector vroeg weken geleden al om een ophokplicht nadat rond de jaarwisseling de eerste berichten uit Polen over vogelgriep waren opgedoken. De minister vond dat de situatie toen nog geen aanleiding gaf om een ophokplicht in te stellen.

Maar de kans dat de besmetting ook naar ons land komt, wordt nu hoger ingeschat dan enkele weken terug.

De maatregel geldt niet voor hobbykippen. Mensen met een paar kippen of andere vogels mogen zelf beslissen of ze hun dieren binnen houden.