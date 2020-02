App maakt reizen met de trein makkelijker voor mensen met visuele beperking

"De doelgroep is groot: er zijn 220.000 mensen met een visuele beperking die minstens een keer per jaar reizen met de trein", zegt een woordvoerder van de NS. De app is mede-ontwikkeld en getest door blinden en slechtzienden. De app kan ook handig zijn voor mensen met een bril of lenzen.

Gebruikers kunnen in de app zoeken naar een station door het invoeren van een locatie of de app naar een station in de buurt te laten zoeken. Per station is informatie over de vertrektijd, eindbestemming, treintype en bijzonderheden zoals vertraging beschikbaar. Alle stations zijn hierin opgenomen, ook van de stations waar NS niet rijdt.

"Met de app zetten we een stap in de richting van zelfstandig kunnen reizen voor iedereen." Het is ook mogelijk om de app de informatie te laten voorlezen. In dat geval moet via de algemene instellingen stembediening aan gezet worden.