AfD doet aangifte tegen Merkel wegens 'ambtsmisbruik'

De Duitse rechts-populistische partij AfD heeft aangifte gedaan tegen Angela Merkel wegens machtsmisbruik. Aanleiding is de ophef rond de verkiezing vorige week van een nieuwe premier in de deelstaat Thüringen. Merkel wordt door de AfD verweten dat ze zich als bondskanselier negatief uitliet over de gang van zaken.

Vorige week werd Thomas Kemmerich van de FDP in Thüringen gekozen tot premier. Dat gebeurde met steun van de CDU en de AfD. Merkel was op dat moment in Zuid-Afrika en liet weten dat ze het niet eens was met de samenwerking tussen CDU en AfD. Een dag later stapte Kemmerich op.