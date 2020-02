Niemand begrijpt hoe Adonay bij schoolzwemmen ontsnapte aan de aandacht

De 11-jarige Adonay Berhe kwam donderdagmiddag om het leven bij zijn eerste zwemles. Niemand begrijpt hoe hij kon ontsnappen aan de aandacht bij het schoolzwemmen in een zwembad in Lemmer. Zijn moeder houdt de school en het zwembad verantwoordelijk. Adonay was een Eritrese statushouder, die pas net in Nederland was.

"Er waren vier personeelsleden van ons aanwezig: twee leerkrachten en twee ondersteuners", zegt Rika Tulner, bestuurslid van stichting Nije Gaast waar basisschool De Cocon onderdeel van is. "Er waren naar ik begreep ook twee badmeesters. Niemand heeft het zien gebeuren."

Volgens zwembad Ny Sudersé waren er inderdaad voldoende zweminstructeurs aanwezig. "Dat is altijd het geval. Ook bij het schoolzwemmen", zegt het zwembad in een korte reactie.

Zwemles voor statushouders

Basisschool De Cocon is een school voor kinderen van statushouders en asielzoekers, vlak bij asielzoekerscentrum Balk. De zwemles was speciaal bedoeld voor deze groep kinderen. "Het klasje bestond uit elf kinderen", zegt Tulner. "Het was de eerste les schoolzwemmen van een serie van tien. De kinderen zijn niet in Nederland geboren en kunnen niet zwemmen."

Volgens Tulner zijn de lessen bedoeld om met water om te leren gaan. "Kinderen doen oefeningen in 50 centimeter diep water: door het water lopen, springen in het water, dat soort zaken."

Ze weet niet waar het is misgegaan. "Iedereen is uit het water gegaan. Er is nog gekeken: is iedereen eruit? De kinderen en begeleiders zijn gezamenlijk naar de douches gelopen. Daar is nogmaals gecontroleerd. De zorgvuldigheid was groot, heb ik gehoord."

De jongen werd even later gevonden in het zwembad. Hoe dat mogelijk is, kan Tulner niet verklaren. "We weten niet wat er is gebeurd. Ook de kinderen hebben niets gezien. Ze waren niet in de buurt van het bad toen het gebeurde. Adonay is gevonden in een dieper deel van een bad."

Moeder: school en zwembad verantwoordelijk

De moeder van de Adonay, Merhawit Kidane (36), houdt de school en het zwembad verantwoordelijk voor het drama. In een brief, gepubliceerd in de Leeuwarder Courant, schrijft ze dat ze erop had aangedrongen bij het schoolzwemmen aanwezig te zijn, maar dat dat niet mocht.

"Uit reacties van andere aanwezige kinderen begrijpen wij dat er tijdens de les onvoldoende toezicht was en dat mijn zoon geen beschermende hulpmiddelen heeft gedragen", schrijft Kidane. "Hoe kon hij anders verdrinken?"

De jongen ging pas een maand naar de basisschool in Balk. Hij was in oktober vanuit Ethiopië, waar hij bij zijn oma woonde, naar Nederland gekomen. Moeder en zoon hadden elkaar drie jaar niet gezien.

Slachtofferhulp

De dood van Adonay is op zijn basisschool hard aangekomen. "Donderdag was iedereen aangeslagen", zegt Tulner. "Er heerste grote verslagenheid op school. De eerste dagen ben je alleen maar bezig met de zorg voor iedereen, ook voor de moeder. Vrijdag zijn de kinderen naar school gegaan voor een gesprek met slachtofferhulp. Een dagritme is voor hen heel belangrijk."

Er is donderdag door gemeente De Friese Meren direct slachtofferhulp geregeld. "We hebben contact met de moeder en andere betrokkenen, zoals het zwembad en de school." Het zwembad bleef afgelopen weekend dicht.

De politie onderzoekt het incident. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de komende dagen betrokkenen worden gehoord.

Er is een doneeractie opgestart om het lichaam van Adonay over te brengen naar Eritrea, waar zijn familie hem wil begraven. Daarvoor zou 15.000 euro nodig zijn. Inmiddels is ruim 21.000 euro opgehaald.