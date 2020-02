In half jaar ruim 21.000 boetes voor appende fietsers

Vorig jaar zijn ruim 21.000 boetes opgelegd voor bellen of appen op de fiets. Het verbod op het vasthouden van de smartphone op de fiets geldt sinds 1 juli.

Voor automobilisten was appen of bellen met de telefoon in de hand al verboden, maar ook voor deze groep is het aantal boetes vorig jaar gestegen: van ruim 80.000 naar 100.000, blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie.

Het totaal aantal verkeersboetes nam vorig jaar juist af: van 9,2 miljoen naar 8,3 miljoen. Volgens het ministerie kan die daling verschillende oorzaken hebben: "Het is drukker op de wegen, waardoor te hard rijden minder mogelijk is. Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten ze waar flitspalen en trajectcontroles staan." De daling kan ook te maken hebben met wegwerkzaamheden.

Ruim 1 miljoen boetes werden opgelegd aan verkeersovertreders uit het buitenland, iets minder dan in 2018.