'Sudan levert oud-dictator al-Bashir uit aan Internationaal Strafhof'

De machthebbers in Sudan zijn bereid oud-dictator Omar al-Bashir over te dragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dat is de uitkomst van vredesoverleg tussen regering en opstandelingen uit de regio Dafur, zo melden meerdere bronnen. Het is nog onduidelijk wanneer al-Bashir naar Den Haag wordt overgebracht.

Het Internationaal Strafhof wil de oud-dictator en oud-president berechten voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in de regio Darfur. Ook vier andere verdachten zullen door Sudan worden uitgeleverd.

Burgers en militairen

Afrika-correspondent Koert Lindijer spreekt van een doorbraak, maar maakt wel een kanttekening. "De man die het nieuws bekendmaakte is een burgerlid van de hoogste bestuursraad. Dat roept vraagtekens op, want de burgers willen dat Bashir en de anderen worden uitgeleverd, maar we hebben van de militairen nog niet gehoord dat zij het daarmee eens zijn", zei hij op NPO Radio 1.

Toch noemt Lindijer het opvallend dat nu officieel is besloten om Bashir uit te leveren. Of het gaat gebeuren, moet worden afgewacht. Zo moet Sudan eerst nog het verdrag met het Strafhof ratificeren. "Maar het principebesluit is genomen. Nu is het wachten of de militairen het groen licht geven."

Bloedig conflict

In Darfur brak in 2003 een bloedig conflict uit tussen het Sudanese leger en Arabische milities aan de ene kant en niet-Arabische opstandelingen aan de andere kant. Daarbij vielen meer dan 300.000 doden en werden bijna 3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven.

Bashir zei in 2011 verantwoordelijk te zijn voor alles wat er in zijn land gebeurde. Maar hij zei ook dat de beschuldigingen van het Strafhof te ver gingen, dat het zijn plicht was om tegen opstandelingen te vechten en dat de strijd niet tegen de burgerbevolking van Dafur gericht was.

Bashir werd vorig jaar april door het leger afgezet, onder druk van een aanhoudende demonstraties tegen zijn regime. In december werd hij tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld wegens corruptie. Hij is 76. Vanwege zijn leeftijd mag hij zijn straf in een speciaal detentiecentrum uitzitten.