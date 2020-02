Vier mannen opgepakt voor doodschieten Noord-Ierse journaliste

De politie in Noord-Ierland heeft vier mannen opgepakt die in verband worden gebracht met de dood van journalist Lyra McKee in april 2019. Bij rellen in de stad Londonderry werd ze in de wijk Creggan neergeschoten, terwijl ze bij een politieauto de ongeregeldheden met haar telefoon filmde. McKee overleed in het ziekenhuis.

De verdachten, 20, 27, 29 en 52 jaar, zijn opgepakt in Londonderry. De politie zegt dat de arrestaties zijn verricht met een beroep op de terrorismewetgeving, nadat de splintergroep New IRA had gezegd verantwoordelijk te zijn voor de dood van de journalist.

De New IRA komt voort uit de Real IRA, die zich in 1998 afsplitste van de verboden paramilitaire IRA, het Ierse Republikeinse Leger. De IRA voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen Groot-Brittannië, en voor de vereniging van Noord-Ierland met Ierland.

'Sommige mensen weten meer'

Het hoofd van de recherche in Londonderry, Jason Murphy, roept mensen in Creggan op om met de politie te praten over de zaak. "Ik heb altijd geloofd dat sommige mensen binnen de gemeenschap weten wat er precies is gebeurd en wie erbij betrokken was. Ik begrijp dat mensen bang zijn om met ons te praten, maar ik garandeer volledige anonimiteit."

Sara Canning, de partner van McKee, zei eerder tegen de BBC dat ze die angst begrijpt. "Veel mensen zijn boos dat niet meer mensen zich gemeld hebben met informatie, maar zo werkt het niet in dergelijke gemeenschappen", zegt ze. Volgens haar snappen mensen niet hoeveel invloed groepen als de New IRA hebben op wijkbewoners zoals die in Creggan.

Volgens Murphy hebben mensen op de avond van de rellen wel video's gemaakt met hun telefoons. "Hoewel er al vaak gehoor is gegeven aan onze oproep, denk ik dat er nog ander beeldmateriaal bestaat dat we graag zouden willen zien."

Vorig jaar deelde de politie al deze beveiligingsbeelden waarop een gemaskerde man is te zien. Of hij een van de verdachten is die vandaag zijn opgepakt, is onduidelijk: