Doden en tientallen vermisten na kapseizen boot bij Bangladesh

Voor de kust van Bangladesh zijn vanochtend zeker veertien Rohingya-vluchtelingen omgekomen toen hun boot kapseisde. In de vissersboot zaten zo'n 130 vluchtelingen die onderweg waren naar Maleisië.

De doden zijn vrouwen en kinderen. De kustwacht van Bangladesh meldt dat ongeveer zeventig mensen zijn gered. De rest wordt vermist.

Onmenselijk

Volgens de kustwacht was er maar plek voor vijftig mensen op de vissersboot. "Het was onmenselijk", zei de woordvoerder tegen persbureau Reuters.

De Rohingya wilden weg uit de vluchtelingenkampen in Bangladesh. In die kampen leven meer dan 700.000 leden van de islamitische Rohingya-minderheid uit Myanmar die zijn gevlucht voor etnisch geweld tegen hen in hun eigen land.

In november redde de kustwacht van Bangladesh 122 Rohingya-vluchtelingen uit een zinkende boot. Die groep was ook op weg naar Maleisië.