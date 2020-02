Filipijnen zeggen militair verdrag met Amerikanen op

De Filipijnse president Duterte heeft opdracht gegeven een militair samenwerkingsverband met de Verenigde Staten te beëindigen. Tot dusver onderhield het land hechte banden met het Amerikaanse leger.

De overeenkomst uit 1998 regelde dat Amerikaanse militairen legaal in de Filipijnen mogen verblijven voor militaire oefeningen, het trainen van Filipijnse collega's en humanitaire hulp. De eilandengroep is een belangrijke bondgenoot van de VS in de diplomatieke ruzie met China over zeggenschap over de Zuid-Chinese Zee.

Bij zijn aantreden in 2016 zei Duterte al dat hij militair niet meer afhankelijk wil zijn van de VS en zich meer wil richten op China. Duterte heeft herhaaldelijk fel uitgehaald naar de Amerikanen, die op hun beurt kritiek hebben op de Filipijnse regeringscampagne tegen drugshandel, waarbij al duizenden doden zijn gevallen.

Ruzie over visum

Twee weken geleden liep de spanning verder op, toen de VS besloot het Amerikaanse visum van de Filipijnse senator Ronald dela Rosa in te trekken. Hij is een vertrouweling van Duterte en leidde als nationale politiechef de war on drugs.

Mensenrechtenorganisaties houden Dela Rosa medeverantwoordelijk voor de dood van veel drugsverdachten, die vaak zonder proces worden doodgeschoten. Als reactie op het intrekken van het visum riep Duterte zijn ministers op niet meer naar de VS te reizen.

180 dagen

De Filipijnse president zinspeelde al langer op het opzeggen van het militaire akkoord, dat hij onlangs een 'son of a bitch' noemde. Zijn minister van Buitenlandse Zaken probeerde die uitspraak te nuanceren door te zeggen dat het verdrag van groot belang is voor de veiligheid van de Filipijnen. Zo steunen de Amerikanen de Filipijnen in hun claim op diverse eilanden in de Zuid-Chinese Zee, die ook door buurland China worden opgeëist.

De overeenkomst zal over 180 dagen officieel beëindigd worden. De Filipijnse autoriteiten houden de deur wel op een kier: zij onderstrepen dat tijdens de opzegtermijn nog besloten kan worden het pact te behouden.