Aantal Amerikaanse gewonden door Iraanse aanval opnieuw hoger

Bij de Iraanse vergeldingsaanval vorige maand op een militaire basis in Irak hebben meer dan honderd Amerikanen licht hersenletsel opgelopen. Het gaat in veel gevallen om een hersenschudding die later aan het licht is gekomen.

Direct na de aanval op 8 januari zei president Trump dat er geen gewonden waren. Later bleken toch enkele tientallen militairen klachten te hebben. Dat aantal liep steeds verder op en nu staat de teller op 109.

Van hen is volgens het Pentagon bijna driekwart weer aan het werk. De rest wordt in Duitsland of de VS behandeld.

Bij de Iraanse aanval vielen geen doden omdat de Amerikanen op de Iraakse basis Ain al-Asad tijdig dekking konden zoeken. Ook liep niemand zichtbaar letsel op. Volgens het Amerikaanse leger kan het soms wel twee jaar duren voordat hersenletsel aan het licht komt.

De aanval was een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Soleimani, die een paar dagen eerder omkwam bij een Amerikaanse drone-aanval in Irak.