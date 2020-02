Delen van A7 afgesloten na ongelukken door hagelbui

De A7 is vanavond op meerdere plekken afgesloten na een drietal ongelukken. De ongelukken werden waarschijnlijk veroorzaakt door een hevige hagelbui.

De weg werd ter hoogte van Middenmeer in beide richtingen afgesloten. Daar waren bijna gelijktijdig twee ongelukken op ruim een kilometer afstand van elkaar. Bij een van de ongevallen sloeg een auto over de kop. Het andere ongeluk was een kopstaartbotsing waarbij meerdere auto's betrokken waren. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie aan NH Nieuws.

Even later was er ook een ongeluk op de A7 ter hoogte van Hoorn. Volgens ooggetuigen werd de aanrijding veroorzaakt door een slippartij als gevolg van de hagel.